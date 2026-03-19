ABD'de kriz kapıda! Pentagon'dan İran operasyonları için rekor bütçe isteği
ABD Savunma Bakanlığı'nın, İran’daki askeri operasyonlar için 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talep ettiği iddiası Washington'da gündem yarattı. Talebin, sahada hızla tükenen mühimmat stoklarının "acil" koduyla yeniden üretimini kapsadığı belirtilirken, bu büyüklüğün mevcut operasyon maliyetlerini aşabileceği ifade ediliyor. Pentagon'un Beyaz Saray'a birden fazla finansman taslağı sunduğu, ancak son rakamın Kongre'de sert bir siyasi mücadeleye yol açabileceği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'daki askeri operasyonların finansmanı için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talebinde bulunduğu öne sürüldü.
Talep mevcut maliyetleri aşabilir
Washington Post'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, bu büyüklükteki bir bütçenin Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü operasyonların maliyetlerini geride bırakabileceğini belirtti.
Talep edilen kaynağın, sahada hızla tükenen kritik mühimmat stoklarının yeniden üretimi için kullanılmasının planlandığı aktarıldı. Bu kapsamda üretimin "acil" koduyla artırılmasının gündemde olduğu ifade edildi.
Beyaz Saray'a farklı taslaklar sunuldu
Haberde, Pentagon'un son iki hafta içinde Beyaz Saray'a birden fazla finansman seçeneği sunduğu bilgisine yer verildi. Ancak üzerinde durulan son rakamın, Kongre'de ciddi bir siyasi çekişmeye yol açmasının beklendiği kaydedildi.
Resmî açıklama yapılmadı
Pentagon ve Beyaz Saray yetkililerinin, konuya ilişkin yöneltilen sorulara henüz yanıt vermediği bildirildi.
Bütçe talebinin yasama sürecine taşınması halinde, ABD iç siyasetinde geniş kapsamlı tartışmalar gündeme gelebilir.