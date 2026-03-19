ABD'de kriz kapıda! Pentagon'dan İran operasyonları için rekor bütçe isteği

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'daki askeri operasyonların finansmanı için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Talep mevcut maliyetleri aşabilir

Washington Post'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, bu büyüklükteki bir bütçenin Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü operasyonların maliyetlerini geride bırakabileceğini belirtti.

Talep edilen kaynağın, sahada hızla tükenen kritik mühimmat stoklarının yeniden üretimi için kullanılmasının planlandığı aktarıldı. Bu kapsamda üretimin "acil" koduyla artırılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'a farklı taslaklar sunuldu

Haberde, Pentagon'un son iki hafta içinde Beyaz Saray'a birden fazla finansman seçeneği sunduğu bilgisine yer verildi. Ancak üzerinde durulan son rakamın, Kongre'de ciddi bir siyasi çekişmeye yol açmasının beklendiği kaydedildi.

Resmî açıklama yapılmadı

Pentagon ve Beyaz Saray yetkililerinin, konuya ilişkin yöneltilen sorulara henüz yanıt vermediği bildirildi.

Bütçe talebinin yasama sürecine taşınması halinde, ABD iç siyasetinde geniş kapsamlı tartışmalar gündeme gelebilir.