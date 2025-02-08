ABD'de kuş gribi krizi! Milyonlarca tavuk itlaf edildi, yumurta fiyatları 10 doları buldu

ABD’de hızla yayılan kuş gribi salgını, ülkedeki yumurta üretimini sekteye uğratarak fiyatların yükselmesine neden oldu. Salgın nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta arzında ciddi düşüşe yol açarken, New York ve çevresindeki bazı marketler müşterilere yumurta alım kısıtlaması getirdi.

Marketlerde, bir kişinin en fazla üç karton yumurta alabileceğine dair uyarılar asılırken, bazı satış noktalarında bir düzine yumurtanın fiyatı 10 dolara kadar çıktı. Yetkililer, kuş gribinin yayılmasını önlemek amacıyla canlı kümes hayvanı pazarlarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı'nın yayımladığı son raporda, ülkede geniş çaplı bir kuş gribi salgını yaşandığı ve bunun yumurta stoklarını ciddi şekilde azalttığı belirtildi. Amerikan basını ise salgının 2022’den bu yana 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edilmesine yol açtığını aktardı.

Fast food ve restoranlara etkisi

Yumurta krizinin yalnızca marketlerde değil, restoran zincirlerinde de etkili olduğu bildirildi. Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan fast food restoranları, menü fiyatlarını artırırken, bazı işletmeler ise tedarik sorunları nedeniyle yumurta bazlı ürünleri menülerinden geçici olarak çıkardı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede son beş yılda yumurta fiyatları yaklaşık yüzde 160 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, kuş gribi vakalarının kontrol altına alınmaması durumunda fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.