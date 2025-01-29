ABD'de Lay’s cipslerinde 'hayati tehlike' uyarısı! Toplatma kararı çıktı

PepsiCo şirketine ait patates cipsi markası Lay’s için ABD'de toplatma kararı çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ürünlerde etikette belirtilmeyen süt bileşeninin bulunması nedeniyle geri çağırma programı sürecinin başlatıldığını açıkladı.

FDA geri çağırma süreci için en yüksek risk seviyesi olan 'Sınıf I' kategorisini belirledi. Bu, ürünlerin 'hayati tehlike oluşturabilecek alerjik reaksiyonlara yol açabileceği' anlamına geliyor.

Kaç paket cips toplanacak?

13 Aralık 2024’te başlayan geri toplama süreci ABD'de Oregon ve Washington eyaletlerinde satışa sunulan 6 binden fazla cips paketini içeriyor.

Müşterilerin 11 Şubat 2025 son kullanma tarihine sahip, '6462307xx' veya '6463307xx' üretim kodlarını taşıyan ürünleri tüketmemeleri ve iade etmeleri çağrısı yapıldı.

Lays’in çatı şirketi Frito-Lay ise geri çağrılan ürünle ilgili şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını, risklere karşı ürünlerin tedbir amacıyla toplatıldığı duyuruldu.