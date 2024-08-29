ABD’de 'listeria salgını' paniği: 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi tedavi altında

ABD’de listeria virüsü paniğe yol açtı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Boar's Head markalı şarküteri etinden yiyen 9 kişi listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülke genelindeki listeria salgını nedeniyle 57 kişi de hastanede tedavi altına alındı. CDC, bu salgının 2011 yılından bu yana ABD’de görülen en büyük listeria salgını olduğunu aktardı.

Ölüm vakalarının bildirildiği eyaletler ise, Florida, Tennessee, New Mexico, New York, Güney Carolina, Illinois, New Jersey ve Virginia olarak belirtildi. Merkez, geri çağrılan ürünleri tüketmekten kaçınma ve etiketlerdeki “EST. 12612” veya “P-12612” numaralara dikkat etme çağrısında bulundu.

3 milyon kilogram ürün geri çağrıldı

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi’ne (FSIS) göre, Boar's Head ve Old Country markaları altında yer alan jambon, sucuk, pastırma ve sosis dahil 70’den fazla ürünü içeren en az 3 milyon kilogram et geri çağrıldı. Ürünler, 10 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında üretildi. Geri çağrılan ürünler, ülke çapında dağıtıldı veya Cayman Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Panama’ya ihraç edildi.

Listeria virüsü nedir?

Listeria hastalığı, “Listeria monocytogenes” bakterisinin bulunduğu gıdaların tüketilmesiyle bulaşan bir hastalıktır. ABD’de gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde listeria, her yıl tahmini bin 600 enfeksiyon ve 260 ölümle 3. sırada yer alıyor. Hamileler, yeni doğanlar, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemleri zayıf kişiler hastalanma riski altında bulunurken, hastalığın belirtileri ateş, kas ağrıları, denge kaybı, kasılmalar ve bağırsak sorunları oluyor. Bazı kişilerde ise semptomların görülmesi 10 haftayı bulabiliyor.