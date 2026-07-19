ABD'de marul krizi: Hepsi toplatılıp, imha ediliyor

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ABD'nin dev meyve ve sebze üreticilerinden Taylor Farms, siklospora paraziti bulaşma ihtimali nedeniyle 27 eyalette dağıtılan marulları tedbir amacıyla geri çekti.

Salgın Taco Bell restoranlarıyla ilişkilendirildi

Kararın ardından gözler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yürüttüğü soruşturmaya çevrildi. CDC, Indiana, Kentucky, Michigan ve iki farklı eyalette görülen siklosporiyazis vakalarının, bazı Taco Bell restoranlarında servis edilen doğranmış marullarla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Bunun üzerine Taco Bell de şüpheli marulları restoranlarından kaldırdı.

Belirtiler günlerce sürebiliyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), siklospora parazitine maruz kalan kişilerde ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkarken özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tablo ölümcül olabiliyor.

5 eyalet salgın riski altında

Taylor Farms, geri çağırmanın 29 Haziran ile 16 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan parçalanmış marul ürünlerini kapsadığını açıkladı. Riskli ürünlerin Alabama, Connecticut, Georgia, Massachusetts ve Texas başta olmak üzere 27 eyalete sevk edildiği belirtilirken, Kaliforniya ve New York geri çağırma kapsamına alınmadı.

Şirket, FDA'nın yürüttüğü araştırmalarda ABD'deki marul arzının yüzde 1'inden azını oluşturan bağımsız bir çiftliğin salgının olası kaynağı olarak belirlendiğini ifade etti. Buna rağmen Orta Meksika'dan gelen tüm marulların süresiz olarak ABD pazarından çekildiği açıklandı.

Walmart da ürünleri raflardan kaldırdı

Taylor Farms'ın kararının ardından Walmart da önlem aldı. Perakende devi, Alabama, Indiana ve Batı Virginia dahil bazı eyaletlerde satılan dört paketli marul ürünlerini tedbir amacıyla mağazalarından kaldırdığını duyurdu.

FDA ve CDC, salgının kesin kaynağını belirlemek için incelemelerini sürdürürken, yetkililer tüketicilere geri çağırma kapsamındaki ürünleri tüketmemeleri ve satın aldıkları ürünlerin parti bilgilerini kontrol etmeleri çağrısında bulunuyor.