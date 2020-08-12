ABD'de MBA endeksleri yükseldi

12 Ağustos 2020

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 6,8 artışla 852,8 puan oldu.

ABD Mortgage piyasası endeksi haftalık bütün mortgage başvurularını kapsıyor. Bu başvuralar içinde satın alma ya da refinansman amacıyla yapılan bütün geleneksel ve devlet kurumlarına başvurularla sabit/değişken faizli mortgage kredileri yer alıyor.

Tek aile konutlarının satın alınması için yapılan bütün başvuruları kapsayan MBA satınalma endeksi, yüzde 2 artışla 306,6 puan oldu. Endeks, amacına uygun olarak geleneksel ve kamu kredileri olmak üzere piyasadaki bütün ürünleri içeriyor. Endeks, var olan konut satışlarını gösteren güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Var olan mortgage kredilerinden refinansman amacıyla kredi kurumlarına yapılan bütün başvuruları kapsayan MBA refinansman endeksi ise yüzde 9,1 düşüşle 4.025 puana geldi.. Endeks, tüm refinansman amacıyla yapılan mortgage kredi faaliyetleri için iyi bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Mortgage faizleri 30 yıllık yüzde 3,14'ten yüzde 3,16'ya, 15 yıllık yüzde 2,73'ten yüzde 2,76'ya, 5 yıllık ARM faizi yüzde 3,09'dan yüzde 3,11'e, 30 yıllık jumba faizi yüzde 3,51'den yüzde 3,49'a değişti.

(Kaynak: Foreks)