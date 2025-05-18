ABD'de Meksika donanma gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! 2 ölü, 20 yaralı

New York’ta Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Çoğu deniz harp okulu öğrencisi olan 277 kişinin bulunduğu yelkenli gemi, New York’tan ayrıldığı sırada geri manevra yaparken köprüye çarptı.

Geminin üç direği sırayla kırıldı

Geminin 43 metre uzunluğundaki üç direği köprüye çarparak sırayla kırıldı. Yaralılar, Brooklyn Donanma Tersanesi ve çevredeki hastanelere sevk edilirken, New York Polis Departmanı liman birimi ve dalgıç ekipleri olay yerine hızlıca müdahale etti.

Kazanın ardından gemi kıyıya çekilirken, köprüdeki trafik akışı yeniden sağlandı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Soruşturma başlatıldı

Görüntülerde geminin üst yapısının büyük ölçüde hasar aldığı ve bazı parçaların köprüye çarptığı görüldü. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.