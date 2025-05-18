ABD'de Meksika donanma gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! 2 ölü, 20 yaralı
New York’ta Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 277 mürettebatı bulunan geminin direkleri çarpma anında kırılırken, olay anı sosyal medyada hızla yayıldı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
New York’ta Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Çoğu deniz harp okulu öğrencisi olan 277 kişinin bulunduğu yelkenli gemi, New York’tan ayrıldığı sırada geri manevra yaparken köprüye çarptı.
Geminin üç direği sırayla kırıldı
Geminin 43 metre uzunluğundaki üç direği köprüye çarparak sırayla kırıldı. Yaralılar, Brooklyn Donanma Tersanesi ve çevredeki hastanelere sevk edilirken, New York Polis Departmanı liman birimi ve dalgıç ekipleri olay yerine hızlıca müdahale etti.
Kazanın ardından gemi kıyıya çekilirken, köprüdeki trafik akışı yeniden sağlandı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Soruşturma başlatıldı
Görüntülerde geminin üst yapısının büyük ölçüde hasar aldığı ve bazı parçaların köprüye çarptığı görüldü. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.