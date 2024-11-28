ABD'de Microsoft'a antitröst soruşturması!

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji devi Microsoft'a antitröst soruşturması başlattı. Soruşturmanın yazılım lisanslama ve bulut bilişim faaliyetlerini de kapsadığı belirtildi.

Buna ek olarak Microsoft'un siber güvenlik alanında ve yapay zeka ürünleriyle ilgili uygulamaları da mercek altında.

FTC daha önce 'Microsoft'un piyasadaki gücünü kötüye kullanarak müşterinin verilerini Azure bulut hizmetinden rakip platformlara taşımasını önlemek için cezalandırıcı lisans şartları uyguladığı iddialarını' da incelemişti.

Microsoft soruşturmayla ilgili sessizliğini koruyor.