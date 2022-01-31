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ABD'de Moderna'nın COVID-19 aşısına tam onay verildi

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın COVID-19 aşısının kullanımına tam onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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FDA’dan yapılan açıklamada, Moderna'nın COVID-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." ifadesi kullanıldı.

Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı COVID-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​

FDA, Moderna’nın geliştirdiği COVID-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.

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