ABD'de mortgage alarmı: Faizler son ayların zirvesinde

ABD'de mortgage faiz oranları yükselmeye devam ederken, konut kredisi başvurularında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,65'e çıkarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) yayımladığı verilere göre, 22 Mayıs ile sona eren haftada mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,5 azaldı.

Yeniden finansman başvurularında sert düşüş

Verilere göre aynı dönemde konut satın alma amaçlı kredi başvuruları yüzde 0,4 gerilerken, yeniden finansman başvurularında yüzde 19'luk düşüş kaydedildi.

15 yıl vadeli mortgage faiz oranı da yüzde 5,93'ten yüzde 5,97'ye yükseldi.

Faizler son ayların zirvesinde

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage faizinin son beş haftada toplam 30 baz puan arttığını ve Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Kan, faiz oranlarının yüzde 6,65 seviyesine çıkmasının ardından birçok borçlunun yeniden finansman işlemlerinden uzak durmasının beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Yüksek faiz alım gücünü baskılıyor

Konut satın alma başvurularının hafif gerilemesine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre daha güçlü seyrettiğini belirten Kan, yüksek faiz ortamının özellikle daha düşük tutarlı kredi kullanmak isteyen tüketicilerin alım gücü üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Kan, "Daha yüksek faiz ortamı ve bunun alım gücü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle daha düşük tutarlı kredi talep edenlerin daha az aktif olmasıyla birlikte, satın alma başvurularına ilişkin ortalama kredi tutarı 473 bin 600 dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.