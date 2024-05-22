ABD'de mortgage başvuruları artışını, faizler düşüşünü sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 17 Mayıs haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,0 artışla 201,9 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,2 düşüşle 140,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,4 artışla 536,9 puana yükseldi.

Mortgage faiz oranı sınıra geldi

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 7 puan daha geriledi ve %7,01 ile son dönemlerde eşik değer kabul edilen yüzde 7,00 sınırına geldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Son zamanlardaki yüksek seviyelerden düşen faiz oranları, hem geleneksel hem de devlet yeniden finansman uygulamalarındaki artışlarla bazı borçluları harekete geçmeye teşvik etti." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 32,0'den yüzde 34,0'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 19 baz puan düşüşle yüzde 6,42 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 puan geriledi ve yüzde 6,48 seviyesine kadar indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 4 puan azalarak yüzde 7,18 puan oldu.