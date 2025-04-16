ABD'de mortgage başvuruları azaldı

ABD'de mortgage başvuruları geride kalan haftada düşüş gösterdi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 11 Nisan ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 8,5 düşüşle 267,5 seviyesine indi.

Söz konusu düşüşte ekonomik belirsizlik ve faizlerde yaşanan artışın etkili olduğu düşünülüyor.

30 yıllık mortgage faiz oranında artış

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,9 düşüşle 164,2 olurken, refinansman endeksi yüzde 12,4 azalarak 841,9 puana geldi.

Aynı haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 20 baz puan artışla yüzde 6,81 seviyesine yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı verileri değerlendirdi

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Ekonomik belirsizlik ve faiz oranlarındaki oynaklık en azından bazı potansiyel alıcıların satın alma işlemine devam etme konusunda daha çekingen olmasına neden olabilir. " dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 43,6 seviyesinden yüzde 41,3'e indi.

15 yıllık faizinde oran 18 puan artışla yüzde 6,11 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 18 baz puan artışla yüzde 6,11 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 19 baz puan arttı ve yüzde 6,84 seviyesine çıktı.