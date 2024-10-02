ABD'de mortgage başvuruları bir miktar geriledi, 30 yıllık faiz sınırlı da olsa arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 27 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,3 düşüşle 292,3 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,7 artışla 149,3 puan olurken, refinansman endeksi %2,9 düşüşle 1.099,5 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan artarak %6,14 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Geçtiğimiz hafta gelen veriler, enflasyon düşmeye devam ederken bile ekonominin hala sağlam bir hızda büyüdüğünü gösterdi. Sonuç olarak, mortgage oranları sınırlı bir şekilde arttı ve 30 yıllık oran %6,14'e yükseldi. Bunun etkisiyle, yeniden finansman başvuru hacmi azaldı; Ancak geçen yılın hızının neredeyse üç katı kadar yüksek kalmaya devam ediyor." dedi.

Fratantoni, "Haftanın haberi, daha fazla konut alıcısının pazara girdiğinin görünmesiydi. Satın alma başvurusu faaliyeti hafta boyunca arttı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'dan fazla yukarıya geldi. Hem yeni hem de mevcut konut stokları 2024 boyunca arttı; Bu da potansiyel alıcıların bakacakları mülkleri olduğu ve artık daha düşük mortgage oranlarına sahip oldukları ve daha uygun fiyatlı oldukları anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 55,7'den 54,9'a indi.

15 yıllık faizinde oran 4 baz puan artışla %5,51 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 puan artarak %5,87 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 puan artarak %6,50 oldu.