ABD'de mortgage başvuruları faiz düşüşüne rağmen azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'e gerilemesine rağmen, mortgage başvurularında düşüş yaşandı. Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) verilerine göre, 13 Haziran'da sona eren haftada toplam başvurular bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 oranında azaldı.

Yeniden finansman talepleri düştü

Veriler, bu dönemde konut satın alma amaçlı başvuruların yüzde 3, yeniden finansman taleplerinin ise yüzde 2 oranında düştüğünü ortaya koydu. 30 yıl vadeli kredilerde ortalama faiz oranı yüzde 6,93'ten yüzde 6,84'e, 15 yıl vadeli kredilerde ise yüzde 6,16'dan yüzde 6,14'e indi.

Mortgage Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Joel Kan, faiz oranlarındaki bu düşüşün "mevcut jeopolitik çatışma ve tarife belirsizliklerinin neden olduğu finansal piyasa oynaklığının etkisiyle" gerçekleştiğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü ifade ederek, mortgage oranlarındaki düşüşe rağmen devam eden ekonomik belirsizliğin potansiyel ev alıcılarının satın alma kararlarını etkilediğini, bu nedenle de başvuruların azaldığını kaydetti.