ABD'de mortgage başvuruları sınırlı oranda arttı

ABD'de mortgage başvuruları, geçen hafta sınırlı bir artış gösterdi. 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarında küçük bir artış görülse de oranlar dar bir aralıkta kalmaya devam etti.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) verilerine göre, 20 Haziran ile biten haftada mevsim etkilerinden arındırılmış toplam mortgage başvuruları yüzde 1,1 artarak 250,8 puana yükseldi. Bu dönemde, konut alımı amaçlı başvuruları gösteren satın alma endeksi yüzde 0,4 düşerek 165,2 seviyesine gerilerken, refinansman başvuruları yüzde 3,0 artışla 713,4'e ulaştı.

Söz konusu haftada 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı 4 baz puan artarak yüzde 6,88 oldu.

"Orta Doğu'daki gerilim faiz oranlarının düşük kalmasını sağladı"

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Orta Doğu'daki devam eden çatışma, mevcut ekonomik koşullar ve geçen haftaki FOMC toplantısının birleşimi, ortalama olarak Hazine faiz oranlarının biraz daha düşük olmasına neden oldu. Buna rağmen, mortgage faiz oranları yine yükseldi, ancak aynı dar aralıkta kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Kan, ayrıca, "Ekonomiyi çevreleyen belirsizliğe rağmen, konut alıcıları belirli pazarlardaki gevşeyen konut stoklarından faydalanıyor gibi görünüyor" şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular mortgage finansmanının payı arttı

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 37,3 seviyesinden yüzde 38,4 seviyesine çıktı.

Toplam başvurular içinde refinansman oranı yüzde 38,4'e yükselirken, önceki hafta bu oran yüzde 37,3 seviyesindeydi. 15 yıllık mortgage faiz oranı 3 baz puanlık düşüşle yüzde 6,11'e gerilerken, 5 yıllık değişken faizli mortgage (ARM) oranı ise 6 baz puan artarak yüzde 6,16 seviyesine çıktı. Jumbo kredilerde (647.200 dolar üzeri) faiz oranı 7 baz puan artarak yüzde 6,88 oldu.