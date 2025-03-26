ABD'de mortgage başvurularında düşüş sürüyor

ABD'de mortgage başvuruları, geride kalan haftada da düşüşünü sürdürdü.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 21 Mart ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2 düşüşle 247,5 seviyesine indi.

30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan azaldı

Haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,7 artışla 155,8 olurken, refinansman endeksi yüzde 5,3 azalarak 752,4 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan azaldı ve yüzde 6,71 seviyesine indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Piyasalar olası ticaret politikası değişikliklerine odaklanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranını mevcut seviyesinde tuttu; bunun sonucunda 30 yıllık sabit faiz oranı geçen hafta küçük bir değişiklikle ortalama yüzde 6,71 oldu." dedi.

MBA, 14 Martla sona eren haftaya ilişkin açıkladığı verilerde ise mortgage faiz oranın 9 hafta sonra ilk kez yükselişe geçtiği belirtilmişti.

15 yıllık faizde oran değişmedi

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 42 seviyesinden yüzde 40,4'e geriledi.

15 yıllık faizinde oran değişmeyerek yüzde 6,08 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 5 baz puan artışla yüzde 5,89 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 baz puan azaldı ve yüzde 6,77 seviyesini gördü.