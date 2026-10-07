ABD'de mortgage faizi yaklaşık 3 yılın zirvesinde

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ABD'de 30 yıl vadeli konut kredilerinin ortalama faizi, 2 Ekim'de sona eren haftada yüzde 7,30'dan yüzde 7,49'a çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde toplam kredi başvuruları yüzde 4,2 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) verilerine göre, faiz artışı 15 yıl vadeli kredilerde de etkili oldu. Bu kredilerin ortalama faizi yüzde 6,56'dan yüzde 6,71'e yükseldi.

Yeniden finansman başvuruları daha hızlı geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, konut satın almaya yönelik başvurular haftalık bazda yüzde 2, mevcut kredileri yeniden finanse etmek için yapılan başvurular ise yüzde 8 düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faizlerdeki yükselişi ABD Hazine tahvili getirilerindeki artışa bağladı. Borçlanma maliyetlerinin aniden yükselmesinin, birçok potansiyel alıcıyı konut piyasasından geri çekilmeye yönelttiğini belirtti.

Mevcut konut sahiplerinden de çok azının bu oranlarla yeniden finansman yapmaya istekli olduğunu söyleyen Kan, faizlerin bir yıl öncesine göre yaklaşık 1 puan daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu koşullar altında yeniden finansman başvurularının 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indiğini kaydetti.