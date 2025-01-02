ABD'de neler oluyor! Bir saldırı daha

ABD, yeni yıla terör saldırıları ile girdi. Dün New Orleans'ta DEAŞ bağlantılı saldırgan kiraladığı araçla kalabalığın arasına dalıp, insanlara ateş açarken korkunç saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti 30'dan fazla insan yaralandı.

Bugün de Queens'te bir gece kulübüne saldırı düzenlendiği ve 10 kişinin vurulduğu öğrenildi.

New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

NYPD'den bir sözcü yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılanlar arasında şu ana kadar kritik durumda olan kimsenin bulunmadığını söyledi.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

ABD, yeni yıla saldırılarla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü. Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı bir ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı. Saldırganın DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilmişti.