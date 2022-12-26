ABD'de nesilde bir görülebilecek kar fırtınası: Ölü sayısı 26'ya yükseldi

New York eyaletinin Buffalo kentinde vatandaşlar kar fırtınası sonrasında evlerinin önündeki karı temizledi.

Cuma gününden bu yana ölü sayısı iki katına çıkarken, kar fırtınasının en etkili olduğu eyaletlerde meydana gelen zincirleme kazalarda da onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü belirtti.

Ülkede 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz

Poweroutage sitesine göre, ülke genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintileriyle boğuşurken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de dondurucu soğuklar nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 60'ına denk gelen 200 milyondan fazla kişiye "Kış fırtınası uyarısı veya tavsiyesi" yapıldı.

Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 45 santigrat dereceyi görürken, Florida ve Georgia gibi güney eyaletlerinde Noel Bayramı'nda rekor seviyede soğukların kaydedildiği bildirildi.

Biden vatandaşlara "Uyarıları dikkate alın" çağrısı yaptı

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı.

Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel Bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.