ABD'de 'Nicholas' kasırga seviyesine yükseldi

Takip Et

Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Nicholas'ın, bu sabah Texas eyaletinin Meksika Körfezi kıyısından ABD ana karasına ulaştığı ve hızını artırarak "kategori 1" şiddetinde bir kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Nicholas'ın gelecek birkaç gün içinde güney bölgelerinde yaşamı tehdit eden ani sellere neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Texas eyaletinin Houston bölgesine 18 santimetreye yakın yağış bırakan ve 300 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına yol açan kasırganın, yarın Louisiana ve doğusunu etkisi altına alacağının tahmin edildiği belirtildi.

Saatteki hızı 112 kilometreye kadar çıkan Nicholas Kasırgası sebebiyle Texsas ve Louisiana eyaleti yetkilileri, birçok bölge için "felaket uyarısı" yaparken ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım çağrısında bulundu.

29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla etkilediği Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası, ülkenin kuzeydoğu eyaletleri New York ve New Jersey'de de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınlarına neden olmuş, ülke genelinde 100'den fazla can kaybı yaşanmıştı.