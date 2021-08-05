ABD'de ofise dönüşe delta varyantı freni

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihini 3 Ocak 2022'ye erteledi. Şirket oluşacak koşulları yeniden izleme kararı aldı.

Wells Fargo da evden çalışma süresini 4 Ekim'e kadar uzattı. Bu tarihe kadar banka personeli evden çalışmaya devam edecek. Banka daha önce oifse dönüş tarihi olarak 7 Eylül'ü açıklamıştı.

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

ABD'de geçen hafta da Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu getirmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.