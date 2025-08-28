ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minneapolis eyaletindeki bir Katolik Okulu'nda iki çocuğu öldüren, 17 kişiyi de yaralayan 23 yaşındaki saldırganın mermi şarjörlerine “Çocuklar için”, “Tanrınız nerede?” ve “Donald Trump'ı öldürün” sloganlarının yazdığı öğrenildi.

YouTube'a yüklediği videolar FBI'ın talimatıyla kaldırıldı

Katliamdan birkaç saat önce saldırganın olayda kullandığı silahları da gösterdiği iki videoyu YouTube'a yüklediği, ancak FBI'ın talimatıyla videoların kaldırıldığı öğrenildi.

Silahların, İngilizce ve Rusça siyasi ve nefret dolu mesajlar içerdiği, saldırı saatinde yayınlanmak üzere zamanlanmış videolarda ise benzer olaylara karışmış katillere atıflar bulunduğu kaydedildi.

Anti-Defamation League'in analizine göre, Westman'ın yazıları sadece Katolik karşıtı değil, aynı zamanda Yahudi, Afro-Amerikalı, Müslüman ve Latinlere yönelik ırkçı ifadeler de içeriyordu.