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ABD'de okulda silahlı saldırı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, birkaç kişinin de yaralandı.

ABD'de okulda silahlı saldırı
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ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet polisi, Kentucky'nin güneybatısındaki Marshall Bölgesi Lisesi'nde gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Okulun kapatıldığını belirten polis, saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yerel bir televizyon kanalı, ailelerinin gelip alması için öğrencilerin yakındaki bir okula tahliye edildiğini duyurdu.

Kentucky Valisi Matt Bevin'in olay yerine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

saldırı abd

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