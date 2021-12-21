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ABD’de Omicron varyantından ilk ölüm

ABD, COVID-19 yeni varyantı olan Omicron kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD’nin Teksas eyaletindeki Harris County’de yaşayan ve COVID-19’ a karşı aşılanmadığı bilinen bir kişi hayatını kaybetti. Harris County Yargıcı Lina Hidalgo sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “COVID-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle yaşanan ilk can kaybını üzüntüyle duyuruyorum. Hayatını kaybeden kişi, Harris County’nin doğu bölgesinde yaşıyordu ve 50’li yaşlarda aşısız bir erkekti” ifadelerine yer verdi. Hidalgo ayrıca, hayatını kaybeden kişinin başka sağlık sorunlarına sahip olduğunu da belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yaptığı açıklamada, 18 Aralık itibariyle sona eren haftada ülkedeki yeni COVID-19 vakalarının yüzde 73.2’sinin Omicron mutasyonuyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

 

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