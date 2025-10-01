ABD'de özel istihdam beklentilerin aksine geriledi

ABD'de özel sektör istihdamı eylül ayında beklentilerin aksine geriledi. ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektör istihdamı 32 bin kişi azaldı. Piyasalarda istihdamın 52 bin artması öngörülüyordu.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, verilerin işverenlerin temkinli tavrını yansıttığını belirterek, "Bu ayın verileri, işgücü piyasasında gözlemlediğimiz, ABD'li işverenlerin istihdam konusunda temkinli davrandıkları gerçeğini bir kez daha doğruluyor" dedi.

Sektörel dağılıma bakıldığında mal üreten sektörlerde toplam 3 bin kişilik kayıp yaşandı. İnşaatta 5 bin, imalatta 2 bin kişilik düşüş görülürken, doğal kaynaklarda 4 bin kişilik artış kaydedildi.

Hizmet sektöründe 28 bin kişilik istihdam kaybı öne çıktı. Bu azalışın büyük bölümü eğlence ve konaklamada 19 bin, profesyonel ve iş hizmetlerinde 13 bin, finansal faaliyetlerde 9 bin, ticaret-ulaştırma ve kamu hizmetlerinde ise 7 bin kişilik düşüşten kaynaklandı.

Olumsuz tabloya karşılık eğitim ve sağlık hizmetleri sektörü 33 bin kişilik istihdam artışıyla dengeleyici rol oynadı. 26 milyondan fazla çalışanın maaş verilerine dayanan rapor, dirençli tüketim ve büyümeye rağmen istihdam yaratma hızının zayıfladığını ortaya koydu.