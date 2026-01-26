ABD'de özel jet yere çakıldı: 8 kişiyi taşıyan uçak düştü
ABD’nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde kalkış sırasında düşen Bombardier Challenger 600 tipi özel jet paniğe neden oldu. Uçakta bulunan 8 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmazken, pist geçici olarak kapatıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel bir jetin kaza yaptığı bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Bombardier Challenger 600 model uçağın Bangor Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış esnasında düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan kişi sayısının 8 olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaza sonrası pist kapatıldı
Havalimanı yetkilileri ise kazanın ardından pistin geçici süreyle kapatıldığını duyurarak, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Kazaya karışan yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.