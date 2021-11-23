ABD'de Parkland Lisesi katliamında ailelere 127,5 milyon dolar tazminat

ABD medyasına göre, kurbanların aileleri ile saldırıdan kurtulan yaklaşık 40 kişinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada uzlaşı sağlandı, Davada FBI, silahlı saldırıyla ilgili aylar öncesinden kendisine ulaşan ipuçlarını ciddiye alıp saldırganı gerekli şekilde araştırmamakla suçlanıyordu.

Adalet Bakanlığı'nın saldırıdan etkilenen ailelere 127,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Anlaşmanın detaylarının kesinleşmesinden sonra kamuoyuna resmen açıklanacağı bildirildi.

Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.