ABD'de patlamada kayıp olarak bildirilen 16 kişi ölü ilan edildi
ABD’nin Tennessee eyaletinde, askeri mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada kayıp olarak bildirilen 16 kişinin ölü olarak ilan edildiği açıklandı. Humphreys County Şerifi Chris Davis, ölenlerin ailelerine haber verildiğini ve patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Davis, operasyonun artık kurtarma değil, ceset toplama aşamasına geçtiğini söyledi. Olayda ilk olarak 18 kişi kayıp olarak bildirilmiş, ancak ikisinin patlama sırasında tesiste olmadığı anlaşılmıştı.
ABD'nin Tennesse eyaletinde cuma günü meydana gelen patlamada bilanço açıklandı. Hickman County'e bağlı Bucksnort'ta bulunan Accurate Enerji Sistemleri'nin askeri mühimmat tesisinde meydana gelen patlamada kayıp olarak duyurulan 16 kişi ölü ilan edildi.
DNA testi yapılacak
Humphreys County Şerifi Chris Davis yaptığı açıklamada, 16 kişinin tamamının ailelerine haber verildiğini ve patlamanın nedenini belirlemek için soruşturmanın hala sürdüğünü söyledi. Chris Davis, operasyonun kurtarma aşamasından çıkarılarak ceset toplama aşamasına geçtiğini ve ölenlerin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılacağını aktardı.
Humphreys County şerifi, daha önce kaybolduğu sanılan 18 kişiden ikisinin patlama sırasında orada olmadığının anlaşılmasıyla ölü sayısının 16'ya düştüğünü belirtti.