ABD'de perakende satışlar beklenti altında
ABD’de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 düşerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayına ilişkin verilere göre, perakende satışlar temmuzda, haziran ayında görülen yüzde 7,5'lik artış sonrasında, yüzde 1,2 arttı ve 536 milyar dolara ulaştı.
COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlaması ardından Mayıs ayında rekor yükselen veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 1,9 artması yönündeydi.
Perakende satışlardaki yıllık artış ise yüzde 2,7 oldu.