ABD'de perakende satışlar beklenti altında kaldı
ABD'de perakende fiyat endeksi yüzde 1 artış beklentisinin altında kalarak yüzde 0.6 yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ağustos ayı perakende satış endeksi verilerine göre, ülkede perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,6 arttı ve 537,5 milyar dolara ulaştı.
Endeks temmuz ayında yüzde 0,9 artmış ve piyasalarda endeksin yüzde 1 ile artışa devam edeceği beklentisini oluşturmuştu.
Ticari perakende satışlar aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5,1, mağaza dışı perakende satışlar yıllık yüzde 22,4 ve kıyafet ve aksesuar satışları yıllık yüzde 20,4 arttı.