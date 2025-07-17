ABD'de perakende satışlar haziranda tahminleri aştı

ABD'de perakende satışlar Haziran ayında toparlanarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici talebindeki bu güçlenme, enflasyon baskılarına rağmen ekonomideki canlılığın sürdüğünü gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,6 artışla yüzde 0,1 seviyesindeki beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarında önemli rol oynayan kontrol grubu satışları ise yüzde 0,5 artarak yüzde 0,3’lük tahminleri geride bıraktı.

Otomobil ve benzin hariç satışlar arttı

Alt kalemlerde de yukarı yönlü sürprizler görüldü. Otomobil hariç perakende satışlar yüzde 0,5, otomobil ve benzin hariç satışlar ise yüzde 0,6 artarak yüzde 0,3'lük öngörüleri aştı.

Haziran verileri, Mayıs ayındaki zayıf görünümün ardından gelen toparlanmaya işaret etti. Geçen ay genel perakende satışlar yüzde -0,9 ile sabit kalırken, otomobil hariç satışlar ise daha önce açıklanan yüzde -0,4’lük düşüşten yüzde -0,2’ye revize edildi.

Açıklanan güçlü rakamlar, Amerikalı tüketicilerin yüksek borçlanma maliyetleri ve fiyat artışlarına rağmen harcama yapmaya devam ettiğini ortaya koydu. İç talepteki bu dayanıklılık, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi zamanlamasına yönelik değerlendirmeleri etkileyebilir.