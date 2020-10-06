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ABD'de perakende satışlar yüzde 2,1 arttı

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar 3 Ekim'de sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 2,1 arttı.

ABD'de perakende satışlar yüzde 2,1 arttı
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ABD'de ekonomik aktivite hususunda ipuçları veren büyük mağazalarda perakende satışlar 3 Ekim'de sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 2,1 arttı.

Satışlar ilk 5 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterirken geçen ayın aynı dönemine göre değişim göstermedi.

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