ABD'de perakende satışlar yüzde 2,1 arttı
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar 3 Ekim'de sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 2,1 arttı.
ABD'de ekonomik aktivite hususunda ipuçları veren büyük mağazalarda perakende satışlar 3 Ekim'de sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 2,1 arttı.
Satışlar ilk 5 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterirken geçen ayın aynı dönemine göre değişim göstermedi.