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ABD'de perakende satışlar yüzde 6,1 azaldı

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar haziran ayının 3. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,1 azaldı.

ABD'de perakende satışlar yüzde 6,1 azaldı
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ABD'de, The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek hazırlanan verilere göre, büyük mağazalardaki satışlar haziran ayının 3. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,1 azaldı. Satışlar ilk 3 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş gösterdi.

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