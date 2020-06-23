ABD'de perakende satışlar yüzde 6,1 azaldı
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar haziran ayının 3. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,1 azaldı.
ABD'de, The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek hazırlanan verilere göre, büyük mağazalardaki satışlar haziran ayının 3. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,1 azaldı. Satışlar ilk 3 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş gösterdi.