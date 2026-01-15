ABD'de petrol stokları beklentileri ters köşe yaptı

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin tersine artış gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) yayımladığı haftalık verilere göre, ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 400 bin varil yükselerek 422 milyon 400 bin varil seviyesine çıktı. Piyasalarda ise stoklarda yaklaşık 1 milyon 700 bin varillik düşüş bekleniyordu.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri de aynı dönemde 200 bin varil artışla 413 milyon 700 bin varile ulaştı. Benzin stoklarında da belirgin bir yükseliş yaşandı. Buna göre ABD'de benzin stokları yaklaşık 9 milyon varil artarak 251 milyon varil seviyesinde kaydedildi.

Petrol üretimi geriledi

3-9 Ocak haftasında ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 58 bin varil azalarak 13 milyon 753 bin varile düştü. Aynı dönemde ham petrol ithalatı günlük bazda 752 bin varil artışla 7 milyon 92 bin varile yükselirken, ihracat ise 43 bin varillik artışla 4 milyon 306 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin 2026 yılı genelinde günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 590 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.