ABD'de petrol stokları beklentiyi aştı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen haftaya ilişkin petrol stok verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 16 milyon varil artarak 435 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artması yönündeydi.

Ticari stoklara dahil edilmeyen stratejik ham petrol rezervleri ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde değişim göstermedi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon varil azalarak 254 milyon 800 bin varile geriledi.

Üretim geriledi

14-20 Şubat haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 33 bin varil düşüşle 13 milyon 702 bin varil seviyesine indi.

Ham petrol ithalatı günlük 136 bin varil artarak 6 milyon 659 bin varile çıkarken, ihracat günlük 277 bin varil azalışla 4 milyon 313 bin varil olarak kaydedildi.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.