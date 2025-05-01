ABD’de petrol stokları sürpriz şekilde azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ülkenin ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldığını duyurdu. Böylece toplam stok miktarı 440 milyon 400 bin varile gerilerken, piyasalarda 390 bin varil artış beklentisi vardı.

Stratejik rezervlerde ise artış yaşandı. Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri 1 milyon 100 bin varil yükselerek 398 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde benzin stokları da düşüş gösterdi. Yaklaşık 4 milyon varil azalan benzin rezervi 225 milyon 500 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi sınırlı da olsa yükseldi

19-25 Nisan haftasında ABD’nin günlük ham petrol üretimi 5 bin varil artarak 13 milyon 465 bin varile çıktı.

Ham petrol ithalatı ise bir önceki haftaya kıyasla günlük 90 bin varil azalarak 5 milyon 498 bin varile geriledi. Aynı dönemde ihracat ise 572 bin varil artarak 4 milyon 121 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2025 tarihli kısa vadeli enerji görünüm raporuna göre, ABD'nin bu yılki günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 510 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.