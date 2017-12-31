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ABD'de polise silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin silahlı saldırıya maruz kaldığı, olayda 1 polisin öldüğü, 4 polis ile 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.

ABD'de polise silahlı saldırı: 1 ölü
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin silahlı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Colorado'nun Denver kentinde Douglas kasabası yakınlarında meydana gelen olayla ilgili Douglas Şerifi açıklama yaptı.

Sabah 06.00 sıralarında bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

1 polis öldü, 4'ü polis 6 kişi yaralandı
Saldırı sonucunda 1 şerif yardımcısının öldüğü, 4'ünün ise yaralandığı belirtildi.

Saldırganın ayrıca 2 sivili daha yaraladığı bildirilen açıklamada, şüpheli saldırganın vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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