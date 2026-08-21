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ABD'de radar üssünde uçak kazası: 8 ölü

ABD'nin Alaska eyaletinde Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü'ne giden charter uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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ABD'de radar üssünde uçak kazası: 8 ölü

ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Alaska'nın başkenti Anchorage'in 725 kilometre batısında bulunan Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü'nde charter uçuşu yapan bir uçak düştü.

Uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu yaşamını yitirdi.

Charter uçuşun neden gerçekleştirildiğine ilişkin detay verilmedi.

Radar üssünün Pasifik Hava Kuvvetleri Bölgesel Destek Merkezi tarafından yönetildiği ve bu üssün, Alaska hava sahasında ve sınırlarında faaliyet gösteren hava araçlarını izleyen uzak radar üsleri ağının bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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