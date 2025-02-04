ABD’de rekor ceza! Köpek dövüşü ve istismardan 475 yıl hapis!

ABD'nin Georgia eyaletinde köpek dövüşü yaptırdığı ve hayvanlara kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Vincent Lemark Burrell, 475 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çok sayıda hayvan kurtarıldı

NBC News'ün haberine göre, Kasım 2022'de Burrell'in mülküne düzenlenen baskında, aralarında kısa zincirlerle bağlanmış ve barınaksız bırakılmış 107 köpeğin bulunduğu çok sayıda hayvan kurtarıldı. Köpeklerin saldırganlıklarını artırmak amacıyla bu koşullarda tutulduğu belirtildi.

ABD'de verilen "en uzun hapis cezası"

Mahkeme, Burrell'in köpek dövüştürme suçunun yanı sıra hayvanlara yönelik istismar suçlarından da suçlu bulunmasına hükmetti. Bu cezanın, köpek dövüşü bağlantılı suçlar kapsamında ABD'de verilen "en uzun hapis cezası" olduğu ifade edildi.

Burrell'in suçlamaları reddettiği kaydedilirken, el konulan köpeklerin hayvan kurtarma merkezlerinde koruma altına alındığı bildirildi.