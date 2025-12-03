ABD’de saldırı sonrası iltica başvuruları askıya alındı!

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), internet sitesinde yayımladığı bilgi notunda son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşılan yönergede kurum çalışanlarına, kapsamlı bir değerlendirme tamamlanana kadar uyruğu fark etmeksizin tüm I-589 Formlarının (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu) ve buna bağlı destek taleplerinin geçici olarak durdurulması talimatı verildi.

Trump’ın 5 Haziran’da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’den ABD’ye yapılacak seyahatler tamamen yasaklanmıştı. Ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına yönelik ek kısıtlamalar da uygulanmaya başlamıştı.

Bu ülkelerin tamamı, USCIS bilgi notunda “yüksek riskli 19 ülke” şeklinde sınıflandırılan liste içinde bulunuyor.

Washington’daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım’da saat 14.15 civarında Beyaz Saray yakınlarında görevli iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu, saldırganın ise kısa sürede yakalandığını duyurmuştu.

FBI Direktörü Kash Patel, elde edilen ilk verilere göre saldırıyı tek bir kişinin gerçekleştirdiğini belirterek zanlının gözaltında olduğunu açıklamıştı.

ABD’nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan askerlerin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğunu paylaşmıştı. Pirro, saldırıya uğrayan Sarah Beckstrom’un yaşamını yitirmesi nedeniyle Lakanwal’ın birinci derece cinayetle suçlanacağını ifade etmişti.

CIA bağlantısı iddiası

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Lakanwal’ın Afganistan’da henüz 15 yaşındayken ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına çalışmaya başladığı ve bağlı olduğu birimin neden olduğu kayıplardan dolayı “rahatsızlık duyduğu” iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Dominik Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında başkentteki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla ayrıca 500 askerin Washington’a sevk edileceğini bildirmişti.