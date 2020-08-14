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ABD'de sanayi üretimi temmuzda yüzde 3 arttı

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerini karşıladı.

ABD'de sanayi üretimi temmuzda yüzde 3 arttı
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ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 3 artarken yıllık yüzde 8,2 düştü. Piyasa beklentisini temmuz ayında karşılayan sanayi üretimi, haziranda yüzde 5,7 artmıştı. İmalat sanayi üretimi de temmuzda yüzde 3,4 arttı. 

Kapasite kullanım oranı ise temmuzda yüzde 70,3 olan beklentiyi aşarak yüzde 70,6'ya yükseldi. Kapasite kullanım oranındaki yıllık değişim temmuzda yüzde 7,7 düşüş yönünde oldu.

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