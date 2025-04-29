ABD'de savunma bütçesinin 1 trilyon dolara çıkarılması teklifi

The Hill gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleri ve ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu, Pentagon'un harcamalarını artırmayı hedefleyen teklifi sundu.

Pentagon'un, harcamalarını 150 milyar dolar artırması hedeflenen tasarı kabul edilirse 2025 mali yılı için toplam savunma bütçesinin 1 trilyon doları aşması bekleniyor.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Demir Kubbe'sini örnek alan "Altın Kubbe" adlı hava savunma kalkanı projesi için yaklaşık 25 milyar dolarlık bütçe öngörüyor.

Bütçe teklifi, gemi üretimi, askeri mühimmat, nükleer caydırıcılık, sınır güvenliği, askeri istihbarat gibi konulardaki harcamaları da kapsıyor.

Pentagon'un 2025 bütçesi yaklaşık 850 milyar dolardan oluşuyor.

Altın Kubbe füze savunma kalkanı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Pentagon'a, Çin'in geliştirdiği hipersonik füzeler gibi son derece yüksek hıza sahip ve geleneksel kara tabanlı radar sistemlerinden kaçmak için manevra yapabilen füzeleri izlemek için uzay sensörlerine büyük ölçüde bağımlı kapsamlı bir füze savunma sistemi geliştirmesini emreden bir başkanlık kararı imzalamıştı.

Daha sonraki bir konuşmasında, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirten Trump, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü Altın Kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." demişti.

Eski Kongre Üyesi John Tierney Trump'ın bu fikrini, "vergi mükelleflerinin parasını kanıtlanmamış bir savunma stratejisine harcayacak bir dolandırıcılık." olarak değerlendirmişti.