ABD'de sayım devam ediyor: Biden 264, Trump 214 delege kazandı

05 Kasım 2020

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Joe Biden, Wisconsin ve Michigan'ı kazanarak delege sayısını 264'e yükseltti. Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delegede kaldı. Biden'in başkanlığını ilan edebilmesi için 6 delegeye daha ihtiyacı var.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

ABD'de seçim bilmecesi

Michigan ve Wisconsin'de ipi göğüsleyen Biden, Nevada'da önde

Biden, Nevada eyaletini kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak. 6 delegeye sahip olan eyalette oyların yüzde 76'sı sayılırken Biden, 11.787 oy farkıyla (yüzde 1) önde gözüküyor.

Michigan'daki yarışı Trump uzun süre önde götürmesine rağmen son sayımlarda Biden'in gerisine düştü. 16 delegeye sahip Michigan'da Biden, Trump'ı geride bıraktı. Eyalette 149 bin 388 fark ile Biden yarışı kazanan isim oldu. Kritik önemdeki Wisconsin eyaletini de kazanan Joe Biden, 10 delegeyi hanesine yazdırdı.

Sonuçların henüz netleşmediği Pensilvanya (20 delege), Kuzey Carolina (15), ve Georgia'da (16) ise Trump önde.

Biden: Kazanacağımızdan hiç şüphem yok

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, seçimleri kazanacağından hiç şüphe duymadığını belirterek, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, ''Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.'' dedi.

Mahkemeden Michigan ve Georgia kararı

Oy sayımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiasıyla eyalet mahkemelerine başvuran Cumhuriyetçilerin dava talepleri kabul edilmedi.

Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü.

Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.

Öte yandan kritik eyaletlerden Pensilvanya'da dava açan Cumhuriyetçiler, Philadelphia şehrindeki mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetmişti.

Trump: Biden'ın kazandığını açıkladığı yerlerde dava açacağız

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın Kampanya Danışmanı Jen O'Malley Dillon'ın, şu anda kritik önemde olan Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklamasının ardından Trump'tan tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden ekibinin Nevada ve Pensilvanya'da seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız. Elimizde çok fazla delil var. Sadece medyaya bakın. Biz bu seçimleri kazanacağız. Önce Amerika." ifadesini kullandı.

Trump'ın ekibinden Nevada'da sayım durdurulsun talebi

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını belirtti.

Trump'ın seçim kampanyası ekibinden eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt, postayla gönderilen oylarda ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, "Bugün bizi imzaları kontrol etmemiz için gözlem heyetine almıyorlar. Son günlerde eyalette kullanılan oylar ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarlar aldık. Ölü kişilerin ve eyaletten taşınan binlerce kişinin adına oy pusulaları gönderildiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hangi eyalette kim kazandı?

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığı eyaletler: Kentucky, Indiana, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Güney Dakota, Güney Carolina, Nebraska, Tennessee, Missouri, West Virginia, Utah, Wyoming, Kuzey Dakota, Kansas, Ohio, Idaho, Louisiana, Mississippi, Texas, Montana, Iowa, Florida

Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı eyaletler: Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Illinois, Colorado, Connecticut, New Mexico, California, Oregon, Washington, New Hampshire, Virginia, Rhode Island, Minnesota, Hawaii, Wisconsin, Michigan.

Salıncak eyaletlerde sayım devam ediyor

Sayımın devam ettiği salıncak eyaletlerde son durum

Trump'ın ekibinden 3 eyalette itiraz

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sona erdiği Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceklerini, Michigan ve Pensilvanya eyaletinde ise oy sayım işlemlerinin durdurulması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı açıklamada, Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savundu. Stepien, Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek, oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Öte yandan Pensilvanya'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulunuldu.

Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan adayı oldu

150 milyondan fazla oyun kullanıldığı seçimde Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi.

Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı.

Obama'nın rekorunu geçmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise 69 milyon oya yaklaştı.

1900’den bu yana en yüksek katılım oranı

Başkanlık seçimlerinde oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi" yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre seçimlerde 160 milyon oy kullanıldığını kaydetti.

Bu oranın ülkedeki seçmen kitlesinin yüzde 66,9’una denk geldiğine dikkati çeken McDonald, "Bu bir yazım hatası değil. 2020 başkanlık seçimi, 120 yılın en yüksek katılım oranına sahip oldu." ifadesini kullandı.

İşte eyaletlerde seçim sonuçları

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

West Virginia eyaletini Trump, Virginia'yı ise Biden kazandı

West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı

Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Mississippi'deki oyların çoğunluğunu elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi.

Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı.

Bu sonuçlarla Trump toplam 19, Biden ise toplam 28 delegeye ulaştı.

Alabama'yı Trump, Delaware ve Illinois'ı Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de Alabama eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti.

Diğer taraftan Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Her iki eyaleti 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Alabama'da 9 delege kazanırken, Biden ise Delaware'de 3, Illinois'de 20 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

ABD Başkanı Trump, Tennessee eyaletinde de rakibi Biden'i yendi.

Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump Indiana'da, Biden Maryland'da kazandı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi.

Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana'da Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska’da 5, Louisiana’da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.

New York'u Biden aldı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Kansas ve Missouri eyaletlerini kazandı



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.

Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Biden, Washington'da 12 delege kazandı.

Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire'ı kazandı

Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı.

Bu sonuçla Biden, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5 ve Oregon'da 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

California eyaletini Biden kazandı

En çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Biden California'da rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Böylece Biden hanesine 55 delege yazdırmış oldu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump Ohio eyaletini kazandı

Kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı

Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Minnesota'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Montana'da ise Cumhuriyetçi Trump, Biden'ı geçerek ipi göğüsledi.

Bu sonuçlara göre Biden hanesine 10, Trump ise 3 delege daha eklemiş oldu.

Kritik önemdeki Florida eyaletini Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Florida eyaletindeki oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 96'sı sayılırken, yüzde 51,3 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 47,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak eyaletteki seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 29 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Iowa ve Idaho'yu Trump, Hawaii'yi Biden kazandı

Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Iowa ve Idaho eyaletlerinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de bu iki eyalette rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti.

Diğer taraftan Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Iowa'da 6 ve Idaho'da 4 delege kazanırken, Biden ise Hawaii'de 4 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Kritik eyaletlerden Texas'ı Trump kazandı

Kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Texas'ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delege almış durumda bulunuyor.

Kritik önemdeki Arizona eyaletini Biden kazandı

Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Biden, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Arizona'dan 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Maine'yi Biden kazandı

Resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Biden Maine'de rakibi Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Maine'den 3 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. Trump da bir delegenin sahibi oldu.

Wisconsin eyaletini Biden kazandı

Kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı. Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan seçim güvencesi

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, 2016 seçiminde sıkça gündeme gelen yabancı unsurların ABD seçimlerine tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Wolf, Amerikalıların bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişelerinin yersiz olduğunu belirterek, “Bu seçimlerde herhangi bir adayın oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok” ifadelerini kullandı.

Wolf, seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulunarak bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Salıncak eyaletler

Adayların başkan seçilebilmesi için her eyaletin belirli sayıda temsilciye sahip olduğu Seçiciler Kurulu'nda 270 oy alması gerekiyor.

Trump ülke genelinde daha az oy alsa bile iki adayın birbirine çok yakın olduğu salıncak eyaletleri kazanırsa tekrar başkan seçilebilir.

Trump 2016 yılında yaklaşık 3 milyon daha az oy almasına rağmen bazı salıncak eyaletlerde zafer kazandığı için rakibi Hillary Clinton'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Anketlere göre Biden'in bugünkü seçimi kazanma ihtimali yüzde 90

