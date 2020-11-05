ABD'de seçim bilmecesi

05 Kasım 2020

Özkan RANDA

ABD halkı 3 Kasım Salı günü sandık başına gitti. 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların başkan adayı Joe Biden seçimi, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önünde götürmesine rağmen sonuç hala belirsizliğini koruyor.

270 delegeye ulaşacak adayın başkan seçileceği seçimde sonuçlar henüz netleşmezken, adayların şu ana kadar kazandığı delege sayısında da bir kesinlik görünmüyor.

Amerikan Associated Press ajansının aktardığı resmi olmayan verilere göre, Biden 264 delegeye, Trump ise 214 delegeye ulaşmış durumda. Ajansa göre, Biden seçimde yüzde 50,4 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Trump ise yüzde 48 oy oranına sahip.

Euronews'teki resmi olmayan bilgilere göre de, Biden'in kazandığı delege sayısı 264, oy oranı 50.4 olarak verilirken, Trump ise 214 delege ve yüzde 47.97 oy oranına sahip.

CNN'nin sitesinde yer alan verilere göre ise, resmi olmayan sonuçlarda Biden 253, Trump 213 delege kazandı. Biden'in oy oranı yüzde 50.5 Trump'ın oy oranı ise yüzde 48.

BBC'de ise, Biden'in 243, Trump'ın 214 delege kazandığı yer alıyor.

Delege sayılarının farklı olması, bazı yayın organlarının, sayımı tamamlanmamış eyaletleri önde olan adaya eklemesinden kaynaklanıyor.

Sayım neden yavaş ilerliyor?

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde sayım durmuşken, posta yoluyla gönderilen oyların geç ulaşması ve yavaş sayılması da sonuçların netleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

ABD'de seçim gününe kadar yaklaşık 100 milyon oy posta yoluyla gönderilmişti.

Bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının haftasonuna kadar belli olmayacağı ifade ediliyor.

Trump'ın oyların yeniden sayılmasını istediği Wisconsin eyaleti ile sayımın durdurulmasını talep ettiği Michigan ve Pensilvanya eyaletlerindeki seçim sonuçları, başkanın belirlenmesini geciktirecek etkenler arasında.

ABD'de ayrıca 0,5 veya daha az farkın olduğu eyaletlerde de oyların sayılması söz konusu. Oyların yüzde 98'inin sayıldığı Georgia eyaletinde fark Trump'ın lehine yüzde 0,4.

Seçimde sonucun henüz netleşmediği, Pensilvanya (20 delege), Kuzey Carolina (15 delege), Georgia (16 delege) ve Alaska'da (3 delege) Trump; Arizona (11 delege) ve Nevada'da (6 delege) ise Biden önde görünüyor.

Oyların yüzde 89'unun sayıldığı Pensilvanya'da Trump önde olmasına rağmen kalan oyların büyük bölümünün Biden lehine olacağı tahmin ediliyor. Oy sayımının yüzde 75'te durduğu Nevada'da ise, Trump'ın Biden'i geçmesi bekleniyor.

Seçimin tahmin edildiği gibi sonuçlanması halinde, Biden ABD'nin yeni başkanı olacak.