ABD'de seçim: Cumhuriyetçiler Senato'da hala çoğunlukta

05 Kasım 2020

ABD'de yapılan seçimlerde tahminlerin aksine Cumhuriyetçi Parti Senato'da çoğunluğunu koruyacakmış gibi gözüküyor.

ABD'de salı günü yapılan seçimlerde Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alacağı tahmin edilen Demokratlar şu ana kadar yalnızca bir koltuğu geri alabildi. Dört eyalette sayım devam ediyor, ancak üçünde Cumhuriyetçi adaylar önde.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 47'ye karşı 53 sandalye ile üstünlüğü bulunuyor. Joe Biden'in başkan seçilmesi halinde Demokratların üç, aksi halde dört sandalye kazanması gerekecek.

Henüz oy sayımının devam ettiği dört eyaletten Alaska, Georgia ve North Carolina'da Cumhuriyetçi Partili adaylar yarışı önde götürüyor.

Televizyon kanalları ve Edison Research tahminlerine göre Michigan'da Demokrat Parti adayı Senatör Gary Peters Cumhuriyetçi Partili rakibi John James'i geride bıraktı.

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Kaynak: Reuters