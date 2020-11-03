ABD'de seçim günü: Oy kullanma işlemi başladı

03 Kasım 2020

ABD'de seçmenler sert ve kutuplaştırıcı seçim döneminin ardından başkanlık seçimlerinin son oy verme gününde sandık başına gitti.

Seçim anketlerinde rakibi Demokrat Partili Joe Biden'in gerisinde olan Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ikinci bir dönem başkan seçilmek istiyor.

ABD'de seçim gündemini koronavirüs salgını ve ülke çapında protestolara neden olan ırkçılık oluşturdu. Koronavirüs salgını ABD'de 231 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden oldu.

Seçimleri Trump'ın koronavirüs salgınını idare edip etmediği hakkında referandum oylamasına çevirmeye çalışan Biden, sağlık kriziyle mücadelede yeni bir dönem başlatmayı, ekonomiyi düzeltmeyi ve ABD'deki politik kutuplaşmayı bitirmeyi vaat etti. Biden, uzun süredir seçim anketlerinde rakibinin önünde yer alıyor.

Salıncak eyaletler

Adayların başkan seçilebilmesi için her eyaletin belirli sayıda temsilciye sahip olduğu Seçiciler Kurulu'nda 270 oy alması gerekiyor.

Trump ülke genelinde daha az oy alsa bile iki adayın birbirine çok yakın olduğu salıncak eyaletleri kazanırsa tekrar başkan seçilebilir.

Trump 2016 yılında yaklaşık 3 milyon daha az oy almasına rağmen bazı salıncak eyaletlerde zafer kazandığı için rakibi Hillary Clinton'u mağlup etmeyi başarmıştı.

ABD'nin Doğu eyaletlerinde sandık başında oy verme işlemi TSİ 14.00'te başladı. Ancak en yakın izlenen eyaletlerdeki sonuçlar çarşamba günü TSİ 02.00-03.00'ten önce belli olmayacak. Sonuçların çok yakın çıkması halinde oy sayma işlemi birkaç güne uzayabilir.

Florida Üniversitesi verilerine göre ABD'de şu ana kadar 99 milyon kişi erken oy verme veya posta yöntemiyle oy kullanmış durumda. Tek başına bu sayı 2016 seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 72.3'ünü oluşturuyor. Uzmanlar bu seçimlerde bir önceki seçimlerden daha fazla oy kullanılacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Erken kullanılan oy sayıları seçimlerin bu sefer seçmenler tarafından çok yakından benimsendiğini ve salgın hastalık nedeniyle sandık başında oy kullanmaktan imtina ettiklerine işaret ediyor.

74 yaşındaki Trump ve 77 yaşındaki Biden seçimin son günlerini seçimlerde genelde kazananı belirleyen 12 salıncak eyalette seçmenleri ikna etmeye çalışarak geçirdi.

İki aday da Seçiciler Kurulu'nda 29 oy hakkına sahip Florida eyaletine özel bir önem gösteriyor. Trump bu eyaleti kazanamazsa büyük ihtimalle yarışı kaybedecek. Posta yoluyla verilen oyların sandıklar kapanmadan sayıldığı Florida'da sonuçların kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

Ancak posta oyların sandıklar kapandıktan sonra sayıldığı salıncak eyaletlerden Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de oyların sayılması birkaç güne uzayabilir.

Trump seçim güvenliğini tartışmaya açtı

Geçtiğimiz aylarda Trump seçimlerin güvenliğiyle ilgili eleştirilerde bulunmuş, herhangi bir kanıt göstermeden posta yoluyla oy kullanılmasına aleyhinde konuşmuş ve seçimi kaybetmesi durumunda yetkilerini sorun çıkarmadan devretmeyi kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Trump ayrıca oyların sayımının seçim günü tamamlanması gerektiğini savunmuştu.

ABD'de oyların sayımının sandıklar kapandıktan günler hatta haftalar içerisinde tamamlanması olağan dışı bir uygulama olarak kabul edilmiyor. Bu seçimlerde posta yoluyla kullanılan oy sayısındaki rekor artış ve koronavirüs salgını göz önünde bulundurulduğunda sayımın uzaması olası gözüküyor.

Belirsizlikler ve seçimlerden sonra hukuk mücadelesi yaşanması ihtimali seçimlerin sonucu ve seçim sonrası döneme ilişkin endişeleri artırıyor. Özellikle New York ve Washington DC'de güvenlik güçleri tarafından yaşanabilecek protestolara karşı hazırlıklar yapıldı.

Bugün yapılacak seçimlerde aynı zamanda Senato ve Temsilciler Meclisi'nin üyeleri de belirlenecek.

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Kaynak: Reuters