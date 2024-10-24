ABD'de seçim yarışında Trump az farkla öne geçti

WSJ'nun ulusal anketine göre Trump Harris'in %47'ye %45 ile 2 puan önünde yer alırken, Ağustos ayında üçüncü parti ve bağımsız adayları da içeren bir oy pusulası üzerinde yaptığı ankette Harris 2 puan öndeydi. Her iki fark da anketlerin hata payları dahilinde, yani her iki aday da önde olabilir.

Anket, kampanyadaki olumsuz reklam bombardımanının ve adayların kendi performanslarının, Harris'in Başkan Biden'ın yerine Demokratların muhtemel ve ardından onaylanmış adayı olarak geçmesinin ardından seçmenlerde oluşan olumlu izlenimlerin bir kısmını zayıflattığını gösteriyor.

Harris hakkındaki görüşler, seçmenlerin eşit oranda olumlu ve olumsuz görüşe sahip olduğu Ağustos ayından bu yana daha olumsuz hale geldi. Şimdi ise olumsuz görüşler %53'e %45 ile 8 puanlık bir üstünlüğe sahip. Dahası, seçmenler Harris'e Temmuz ayından bu yana Journal'ın sorduğu üç soruda da başkan yardımcısı olarak en kötü iş notunu veriyor; %42'si onaylıyor, %54'ü ise onaylamıyor.

Buna karşın, Trump'a yönelik görüşler daha olumlu hale gelmiştir. Seçmenler Trump'ın başkanlık dönemini bu seçim döngüsünün herhangi bir noktasında olduğundan daha olumlu hatırlıyor; Trump'ın görevdeki performansını onaylayanların oranı %52, onaylamayanların oranı ise %48. Harris'in 12 puanlık negatif notuna karşılık 4 puanlık pozitif bir iş notu söz konusu.