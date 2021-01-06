ABD’de Senato için başa baş yarış

ABD başkanlık seçimini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından gözler Georgia'da yapılan senatörlük seçimlerinde. Başkanlık için devir teslim törenine günler kala ikili arasındaki son mücadele Senato’daki geriye kalan iki koltuk için sürüyor. ABD’nin Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar yüzde 50’nin üzerinde oy alamayınca seçimler yenilendi.

ABD'nin Georgia eyaletini Senato'da temsil edecek 2 ismi belirlemek için dün yapılan seçimde oy sayımı sürüyor. Ancak bazı bölgelerde oy sayımına gece yarısına ulaşılması nedeniyle dinlenme arası verildiği ve sayımına yerel saat ile 08.00'dan sonra (Türkiye saati ile 16.00'dan) devam edileceği ifade ediliyor.

New York Times'ın yaptığı tahminlere göre seçimi Demokrat adaylar kazanacak.

CNN, Fox News ve New York Times'ın verdikleri seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 97'si sayıldı. Cumhuriyetçi aday Perdue ile rakibi

Demokrat aday Ossoff'un oy oranları yüzde 50-50.

Demokrat aday Warnock ile Cumhuriyetçi aday Loffier arasındaki yarışta ise Warnock yüzde 50,4'e yüzde 49,6 oy oranı ile önde.

emokratlar eyaletteki iki senatörlük koltuğunu da kazanırsa Senato'da Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu kayboluyor.

Senato Georgia seçimi, Mavi Dalga ve çift yönlü piyasa etkisi…

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'ın kritik seçime ilişkin değerlendirmesi şöyle: 2 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat adayın yarıştığı Georgia Senato seçimleri halen başa baş geçiyor. NBC, yarışın çok yakın geçmesinden dolayı herhangi bir sonuç ilan etmiş değil. Demokratların bir adım önde olması ise, Nasdaq fiyatlamasından anlaşılıyor. Mavi dalga teorisinin ufukta görünmesi nedeniyle, teknoloji şirketlerinin daha yüksek vergilendirme ve tekelcilik soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri endişeleri satış getirmiş durumda.

Demokratlar seçimi kazanırsa, Senato 50-50 şeklinde olacak ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de doğal üye olduğundan dolayı oy çoğunluğu Demokratların olacak. Temsilciler Meclisi zaten Demokratlarda. Aslında, mavi dalga aynı zamanda da harcamaların kontrolü Demokratlarda olacağı için daha fazla teşvik harcaması demek olacak. Yeni, Biden döneminde yeni ve daha büyük bir mali paket söz konusu olabilecek, bunun ihtimali artıyor. Tabii, piyasa tepkimesi açısından hangi faktörlerin ağır basacağı trende ve riskin algılanış biçimine bağlıdır. Bugün aynı zamanda, Kongre’de Biden’ın başkanlığının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Trump kanadının itirazlarla süreci mümkün mertebe uzatmaya çalışacağı ve Biden’a kolay bir başkanlık yolu açmayacağından endişe ediliyor, ancak itirazların tamamı zaten reddedileceği için bu prosedürü birkaç saat uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. "