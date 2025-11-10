ABD'de Senato onay verirse Meclis 36 saat sonra toplanacak

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi liderliği, Senato'nun onay sürecini tamamlamasının ardından Meclisi 36 saat içinde yeniden toplantıya çağırmayı planlıyor.

Temsilciler Meclisi yeniden toplanabilir

Senato'nun oylamayı bugün tamamlaması halinde, Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü yeniden toplanması bekleniyor.

Cumhuriyetçi liderler, söz konusu tasarının bir kural kapsamında görüşülmesini istiyor. Bu durumda, Meclis'te kural komitesinin toplanması, ardından kural tartışması ve oylama süreci işleyecek.

Ayrıca, yaklaşık iki aylık aranın ardından Cumhuriyetçi kanadın bir konferans toplantısı düzenlemesi de gündemde.