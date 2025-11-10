ABD'de Senato onay verirse Meclis 36 saat sonra toplanacak
ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi liderliği, Senato'nun oylama sürecini tamamlamasının ardından Meclisi 36 saat içinde yeniden toplantıya çağıracak. Senato'nun çalışmaları bugün sonuçlanırsa, Meclis'in Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Cumhuriyetçi liderlerin, tasarının bir 'kural' kapsamında ele alınmasını planladığı, bu nedenle kural komitesi toplantısı, tartışma ve oylama sürecinin yürütüleceği bildirildi.
Temsilciler Meclisi yeniden toplanabilir
Senato'nun oylamayı bugün tamamlaması halinde, Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü yeniden toplanması bekleniyor.
Cumhuriyetçi liderler, söz konusu tasarının bir kural kapsamında görüşülmesini istiyor. Bu durumda, Meclis'te kural komitesinin toplanması, ardından kural tartışması ve oylama süreci işleyecek.
Ayrıca, yaklaşık iki aylık aranın ardından Cumhuriyetçi kanadın bir konferans toplantısı düzenlemesi de gündemde.