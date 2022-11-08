ABD’de Senato’nun kaderini 7 eyalet belirleyecek

ABD, Temsilciler Meclisi sandık başına gidiyor. Kongre ara seçimlerinde Senato'nun kaderini ise 7 eyalet belirleyecek.

Ülkede mevcut durumda Beyaz Saray'da Demokrat Başkan Joe Biden görevdeyken iki kanatlı Kongre'de de hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Demokratlar çoğunluğu elinde tutuyor.

Ancak anketlere göre seçimler sonucu Senato ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunun, Cumhuriyetçilere geçme ihtimali yüksek. Bu da yeni Kongre'nin göreve başlayacağı ocak ayından itibaren Beyaz Saray ile Kongre arasında bir çatışma anlamına geliyor.

Mevcut tabloya göre seçim sonuçlarında Senato'da 51'e 49 dengeyle Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesi bekleniyor.

Öte yandan anketlerde başa baş giden 7 eyalet, Senato'da kimin çoğunluğa geçeceğini belirleyecek. Burada öne çıkan eyaletler Pennsylvania, Nevada, Georgia, Wisconsin, Arizona, New Hampshire ve Washington olarak sıralanıyor.

Pennsylvania'da Türk kökenli Öz, rakibiyle başa baş gidiyor

Ülkedeki 8 Kasım seçimlerinde en çok başa baş giden eyaletlerin başında Pennsylvania geliyor.

Eyalette Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'in emekli olmasıyla boşta kalacak koltuk için Türk kökenli ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve Eyalet Vali Yardımcısı John Fetterman arasında anketlerdeki yarış başa baş gidiyor.

Mehmet Öz'ün Türk ve Müslüman kökenli Cumhuriyetçi bir aday olması ve Fetterman'ın adaylık sürecinde geçirdiği felç de eyaleti ilgi odağı haline getirdi.

Ülkedeki bütün anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre Öz, Fetterman'ın 0,1 puan önünde görünüyor.

Cumhuriyetçilerin şansı Nevada'da yüksek

Nevada'dan 2016'da Senatör seçilen ilk kişi olma unvanını alan Demokrat Catherine Cortez Masto, bu yılki seçimlerde eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt'a karşı sert bir mücadele veriyor.

Adaylar, başa baş bir yarış götürürken Real Clear Politics'e göre Cumhuriyetçi Laxalt, rakibinin 2,4 puan önünde.

Georgia'da da yarış başa baş

Demokratların Cumhuriyetçilere koltuğu kaptırma riskinin yüksek olduğu bir diğer eyalet ise Georgia.

Demokrat Senatör Raphael Warnock, Cumhuriyetçi Herschel Walker'a karşı çetin bir savaş yürütüyor. Anketlere göre Walker, rakibinin sadece 0,4 puan önünde.

Wisconsin'de de Senatör Ron Johnson'ı Demokrat aday Mandela Barnes zorlasa da Johnson, anketlerde hala rakibinin 2,8 puan önünde görünüyor.

New Hampshire'da Demokrat Senatör Maggie Hassan, rakibinin 0,7 puan önündeyken bu koltuğun da kaybedilme riskine yüksek olarak bakılıyor.

Demokratların Arizona ve Washington'da şansı var

Öte yandan, mücadele başa baş gitse de Arizona, New Hampshire ve Washington eyaletlerinde Demokrat adaylar, başa baş yarışta bir adım önde duruyor.

Arizona'da yarışı Demokrat aday Mark Kelly, rakibi Blake Masters'ın 1 puan önünde götürüyor.

Washington'da da Demokrat Senatör Patty Murray, rakibinin 3 puan önünde görünüyor.